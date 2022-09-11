مظاهرة حاشدة في “كتالونيا” لتجديد المطالب الانفصالية عن إسبانيا

قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأحد إن الآلاف شاركوا اليوم الأحد في مظاهرة حاشدة في إقليم (كتالونيا) بمناسبة اليوم الوطني للإقليم المعروف باسم (ديادا) لتجديد المطالب الانفصالية.

وأضاف التلفزيون نقلا عن الشرطة المحلية أن 150 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الانفصالية التي خرجت في مدينة (برشلونة) عاصمة الإقليم تلبية لدعوة من منظمة (الجمعية الوطنية الكتالونية) التي تسعى لتحقيق الانفصال عن إسبانيا في الوقت الذي تؤكد فيه الجهة المنظمة أن عدد المشاركين بلغ 700 ألف شخص.

وأوضح أن المظاهرة شهدت غياب رئيس الإقليم بيري أراغون وأبرز أعضاء الحكومة من حزبه (اليسار الجمهوري) مشيرا إلى أن المتظاهرين جابوا عددا من أهم شوارع (برشلونة) للمطالبة بانفصال (كتالونيا) عن إسبانيا.

وفي ختام المظاهرة طالبت رئيسة (الجمعية الوطنية الكتالونية) دولوريس فيليو الحكومة الكتالونية بتحقيق “الاستقلال أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة” تتمخض عن حكومة قادرة على تحقيق مطالب الشعب الكتالوني “بتحقيق الاستقلال”.

وذكر التلفزيون أن عدد المشاركين كان أقل مقارنة بالسنوات الماضية باستثناء عامي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لافتا في هذا السياق إلى أن (الجمعية الوطنية الكتالونية) خصصت 240 حافلة لنقل المتظاهرين من مختلف أنحاء الإقليم اليوم مقارنة ب 1300 حافلة في عام 2019 عندما شارك في المظاهرة 600 ألف شخص.

وتوظف الحركة الانفصالية الكتالونية هذا الموعد السنوي لتجديد مطالبها الانفصالية عن إسبانيا مع مظاهرات حاشدة في جميع مناطق الإقليم لا سيما في عاصمته (برشلونة).