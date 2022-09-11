المضبوطات

الجمارك: ضبط 8 كيلو غراماً من الحشيش وكيلو ونص من الكوكائين في امتعه خاصه قادمة من اوروبا

11 سبتمبر، 2022
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كشف مدير إدارة الجمرك الجوى مطلق العنزي بأنه تم ضبط 8 كيلو غرام من مادة الحشيش وكيلو ونصف من مادة الكوكائين المخدرة مخبئه في داخل جاكيتات قادمه من احدي الدول الاوربيه على انها امتعه شخصيه حيث اثناء تفتيشها راود المفتش الجمركي الشك حيث تبين بعد التدقيق بأنها ملغمه بالمخدرات

هذا وافاد مدير عام الاداره العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بأنه تنفيذاً لتعليمات نائب معالي مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخليه بالأنابه الشيخ/ طلال الخالد الصباح ، ومعالي وزير التجاره السيد/ فهد الشريعان بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثله فى إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك ممثله بقطاع البحث والتحرى الجمركي والذي اثمر التعاون المشترك عن ضبط كثير من المخدرات ومهربيها

وفي الختام شكر مدير عام الجمارك الابطال الاوفياء العاملين في الجمرك الجوى وكذلك اخوانهم ضباط وافراد مكافحة المخدرات على اخلاصهم وتفانيهم بالعمل المشترك

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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11 سبتمبر، 2022
0 56 دقيقة واحدة

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