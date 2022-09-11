عبدالرحمن التركيت: مليوني دينار صافي أرباح “أركان الكويت” في الربع الثالث من 2022

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية «أركان» عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 يوليو 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 2 دينار كويتي، مقارنة بأرباح وقدرها 1.45 مليون عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 38% .

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن حمد التركيت ان الشركة واصلت تحقيق الأرباح المجزية خلال الأشهر التسع الماضية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل وانها نجحت في مضاعفة ارباحها، وذلك على الرغم من الظروف السائدة، مؤكداً ان”أركان” واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات.

وأضاف أن “أركان” واصلت تطبيق نفس الاستراتيجية وهي “التوسع في قاعدة الاصول المدرة للدخل و تطوير الاعمال والمشاريع المميزة”التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة ، وهي الاستراتيجية التي ساعدتها على تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت.

البيانات المالية

وفي استعراضه التفصيلي للبيانات المالية عن الأشهر التسع الماضية وحتى نهاية الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2022، أكد التركيت أن إيرادات تأجير العقارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة ، حيث إرتفع إجمالي الايرادات من 3.8 مليون دينار كويتي في 2021 إلى 4.7 مليون دينار كويتي في 2022 أي بزيادة بلغت نسبتها 23%.

وأضاف التركيت: حققت “اركان” إيرادات تشغيلية تجاوزت الـ 5.8 مليون ديناركويتي، مقارنة ب 3.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 64 % ، فيما شهدت إجمالي الموجودات نموا بنسبة 85% لتتجاوز الـ 150 مليون دينار كويتي كما في 31 يوليو 2022، مقارنة بـ 81 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام 2021، الأمر الذي يؤكد على أنه على الرغم من التحديات والأوضاع التي يمر بها السوق فقد نجحت الشركة وإداراتها التنفيذية في الاحتفاظ بنجاحها، وتحقيقها لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات في هذا القطاع.

واستعرض التركيت أبرز النتائج المالية التي حققتها أركان الكويت خلال الربع الثالث من السنة المالية، وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع صافي الربح بنسبة 38% إلى 2 مليون دينار.

• 23% نمو في إيرادات التأجير لتبلغ 4.6 مليون دينار

• نمو وإرتفاع إيرادات تشغيلية بنسبة 64% مقارنة بالسنة الماضية.

• إرتفاع إجمالي الموجودات إلى 150 مليون دينار كويتي وبنسبة إرتفاع بلغت 85% مقارنة بالسنة الماضية.