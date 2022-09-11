سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني

سفير الكويت لدى الأردن: تمديد بقاء السيارات الكويتية على الأراضي الأردنية 18 شهرا

11 سبتمبر، 2022
0 34 دقيقة واحدة

أعلن سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الأحد عن تعليمات صدرت من الجهات المعنية في الأردن لتمديد مدة بقاء السيارات التي تحمل لوحات كويتية على الأراضي الأردنية لمدة 18 شهرا بدلا من ثمانية أشهر انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن السفارة الكويتية تواصلت مع الجهات المعنية من خلال وزارة الخارجية الأردنية لنقل رغبة الكويتيين المقيمين في الأردن من أجل المساعدة على تمديد بقاء سياراتهم بدلا من إخراجها بعد ثمانية أشهر.

ولفت الى أنه لمس حرص الجهات المعنية في الاردن من أجل التسهيل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم جميع التسهيلات المقدمة لهم على الأراضي الأردنية.

واعرب السفير الديحاني عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية على ما قدموه من تسهيلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يترددون باستمرار على الأردن بحكم العلاقات التاريخية والارتباط التجاري والاجتماعي.

المصدر
كونا
الوسوم
11 سبتمبر، 2022
0 34 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مرشحان يتنازلان عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

11 سبتمبر، 2022

وزارة الداخلية تنفي ما تردد عن واقعة شراء الأصوات

11 سبتمبر، 2022

سفير دولة الكويت يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي

11 سبتمبر، 2022

هيئة الشباب تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “المحكم التجاري الدولي” بدءا من 18 الجاري

11 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى