هيئة الرياضة الكويتية توقف الدعم عن اتحاد وأندية الفروسية مؤقتا

هيئة الرياضة الكويتية توقف الدعم عن اتحاد وأندية الفروسية مؤقتا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الاحد ان مجلس ادارتها قرر وقف صرف اي دعم أو إعانات مالية تقدم من ميزانية الهيئة الى اتحاد واندية الفروسية بشكل مؤقت لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من فحص ومراجعة كافة الشكاوى المتعلقة بالهيئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مشعل الهدبة في تصريح صحفي ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستقوم بفحص ومراجعة كافة الشكاوى المتعلقة بالهيئة والمحالة من قبل مكتب وزير الشباب ومنها ما يخص أندية واتحاد الفروسية.

وأوضح أن المجلس قرر تشكيل لجنة اخرى منبثقة عنه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية من اعضاء مجلس الإدارة اضافة الى نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية لبحث ودراسة قرار المجلس وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأضاف الهدبة ان المجلس قام بتفويض رئيسه لاعتماد الدارسة المقدمة من اللجنة أو التعديل عليها أو رفضها مبينا ان الهيئة تعمل على إعداد ضوابط توزيع الدعم والاعانات على أندية الفروسية وفقا لأنشطة كل ناد.

واكد حرص الهيئة على تطبيق القوانين على الجميع بما يخدم الرياضيين الكويتيين الممارسين لرياضة الفروسية دون التأثير على مشاركاتهم المحلية والخارجية.

وتضم لجنة تقصي الحقائق عددا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال وتكون برئاسة ممثل عن الإدارة العامة للفتوى والتشريع وتضم ممثلين عن جامعة الكويت وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين واللجنة الأولمبية الكويتية.

كما تضم اللجنة ايضا ممثلين عن جمعية المحامين الكويتية وجمعية الحقوقيين الكويتية والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل إضافة إلى مقرر من ذوي الخبرة والاختصاص.