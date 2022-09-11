مرشحان يتنازلان عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

تقدم مرشحان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية المرشحة أمل حاتم الحربي والمرشح حمد عيدان الرشيد ليكون إجمالي المتنازلين ثمانية مرشحين منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).