وزارة الداخلية تنفي ما تردد عن واقعة شراء الأصوات

وزارة الداخلية تنفي ما تردد عن واقعة شراء الأصوات

نفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية، ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات ، وانه في حال ضبط اي واقعة سيتم الاعلان عنها فورا بمواقعنا الرسمية … وبكل شفافية.

وأعلنت الإدارة ان وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد اي مخالفات من شأنها افساد العملية الانتخابية، وستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأهابت الوزارة بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره او يتداول من اخبار، وعدم الانجراف وراء الحسابات واخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنباً للوقوع تحت المساءلة القانونية.