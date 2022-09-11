السفير طارق الفرج يقدم اوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

سفير دولة الكويت يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي

11 سبتمبر، 2022
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قدم السفير طارق الفرج نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سفيرا لدولة الكويت لدى العراق.

وقال السفير الفرج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد انه نقل خلال لقائه الوزير العراقي مساء امس تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وتمنياته له ولشعب العراق الشقيق بالتقدم والازدهار.

واكد السفير حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

واوضح ان الوزير العراقي دعا الى بناء علاقات اقتصادية متينة بين الكويت والعراق اللذين يؤديان دورا مهما في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

المصدر
كونا
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11 سبتمبر، 2022
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