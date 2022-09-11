الكويت تحرز ذهبيتين وخمس برونزيات بالبطولة العربية للكيوكوشينكاي كاراتيه

أحرز منتخب الكويت للكيوكوشينكاي كاراتيه اليوم الأحد ميداليتين ذهبيتين وخمس برونزيات في ختام البطولة العربية ال11 للكيوكوشينكاي كاراتيه بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتمكن سالم الهليلي من انتزاع المركز الأول عن فئة الناشئين الوزن المفتوح وإحرازه للميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبناني محمد نحال والعراقي قيس بن قيس.

كما توج ضاري العنزي بالمركز الاول عن فئة الرجال الوزن المفتوح ليحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبنانيين زكريا فاعور ومحمد منصور.

العنزي في مواجهة اللبناني فاعور

ونال المركز الثالث بإحراز البرونزية كل من أحمد حسين (ناشئين وزن 65 كيلوغراما) وعبدالعزيز العازمي (ناشئين وزن تحت 60 كيلوغراما) وعبد الله محمد (ناشئين وزن 70 كيلوغراما) وسعود العتيبي (رجال وزن 60 كيلوغراما) وطارق علي (رجال وزن تحت 90 كيلوغراما).

وقال رئيس الوفد الكويتي حسن الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام البطولة إن “هذه أول مشاركة للكويت حققت فيها إنجازات بحصد سبعة لاعبين ميداليات من بين 10 مشاركين في البطولة خصوصا انه جرت مواجهة منتخبات قوية مثل لبنان والعراق وتونس”.

وأضاف “نهدي الفوز لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللجنة الأولمبية الكويتية على رأسهم الشيخ فهد الناصر الصباح والشيخ مبارك نواف الصباح “.

تتويج سالم الهليلي بالمركز الأول