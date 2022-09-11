وزير الصحة: نركز حاليا على مرحلة بناء وتطوير المنظومة الصحية ما بعد جائحة “كورونا”

وزير الصحة: نركز حاليا على مرحلة بناء وتطوير المنظومة الصحية ما بعد جائحة “كورونا”

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ان الوزارة تركز حاليا على مرحلة بناء وتطوير المنظومة الصحية ما بعد مرحلة جائحة (كورونا) مبينا انها بصدد تدشين عدد من المراكز الصحية منها مركز ابو فطيرة الصحي الذي سيفتتح خلال هذا الاسبوع ومركز مدينة صباح الأحمد الصحي (ج) في الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير السعيد في تصريح للصحفيين على هامش تدشين مركز غرب عبدالله المبارك الصحي اليوم الأحد ان الوزارة مستمرة بالعمل في المشاريع الصحية التنموية ومنها مشروع مستشفى الصباح ومستشفيات العدان والفروانية الذي بدأ باستقبال المراجعين تدريجيا.

مركز غرب عبد الله المبارك للرعاية الصحية الاولية

وأوضح انه سيشهد الشهر الحالي تحويل المواطنين المراجعين من مستشفى العدان إلى مستشفى جابر في جنوب السرة ويتبعها تحويل المواطنين من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى جابر إضافة إلى تخصيص مستشفى الفروانية الجديد للمواطنين بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تشمل أيضا التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بجودتها لافتا إلى أن إجمالي عدد المراكز في البلاد وصل إلى 112 مركزا موزعين على مختلف محافظات البلاد.

وأضاف أنها تشمل ايضا 26 مركزا في منطقة العاصمة الصحية و19 مركزا في منطقة حولي الصحية و31 مركزا في منطقة الأحمدي الصحية و14 مركزا في منطقة الجهراء الصحية موضحا ان عدد المراكز في منطقة الفروانية الصحية يصل إلى 22 مركزا.

احدى عيادات مركز غرب عبد الله المبارك الصحي

وذكر ان سياسة ورؤية الوزارة ضمن استراتيجيات وخطط التطوير الصحي تستهدف إيجاد المزيد من نماذج المستشفيات المتكاملة في البلاد التي تقدم الخدمات الصحية والطبية التخصصية والدقيقة إضافة إلى الخدمات الصحية العامة وفق ما يتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم.

بدوره قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد الله السند ان مراكز الرعاية الصحية الأولية من المرتكزات الأساسية للنظم الصحية عالميا وتعد نقطة الاتصال الأولى ما بين المراجع ومن يريد الخدمات لافتا إلى ان رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة تتمثل في المستشفيات المتكاملة في كل التخصصات.

وبين السند ان التنوع في تقديم الخدمات يهدف إلى خدمة المواطن وتخفيف الضغط على المراكز التخصصية وهو ما ينعكس على جودة الخدمة الصحية المقدمة وتقليل فترات الانتظار.

مختبر التحاليل في مركز غرب عبد الله المبارك

من جهته قال مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الرشيدي ان مركز غرب عبدالله المبارك صمم وفق أحدث المعايير الهندسية ومن بين أبرز ما يميزه توليد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة الكهربائية المتجددة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

وأوضح الرشيدي أن المركز سيستقبل أهالي المنطقة خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا على ان يتم في القريب عمل المركز خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء.

وأشار إلى أن المركز يضم أربع عيادات ممارس عام وعيادة السكر مبينا ان تم تدشين العمل فيها إلى جانب خدمات التمريض والمختبر والصيدلية وقسم الشؤون الهندسية على أن يتم في القريب التوسع في خدمات المركز لتشمل عيادة الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الأمومة والصحة الوقائية ومركز الاسعاف.

صمم مركز غرب عبد الله المبارك وفق احدث المعايير لتوليد الطاقة من الالواح الشمسية