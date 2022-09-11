هيئة الشباب تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “المحكم التجاري الدولي” بدءا من 18 الجاري

هيئة الشباب تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “المحكم التجاري الدولي” بدءا من 18 الجاري

أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب التسجيل في برنامج المحكم التجاري الدولي (Kuwait arbitration) للشباب الكويتيين من عمر 23 سنة إلى 35 بدءا من 18 الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد ان البرنامج يستهدف تأهيل المحكمين الكويتيين على المستوى الدولي من اختصاص القانون والهندسة والتجارة (محاسبة وتمويل) ويخلق فرص عمل دولية للشباب الكويتيين بهذا المجال.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل كوادر قانونية فنيا ومهنيا من الشباب الكويتي ويرفع مستوى الوعي لديهم في التحكيم القانوني الدولي وإلمامهم بأسس عمليات التحكيم التجاري الدولي ويهدف أيضا إلى رفع كفاءتهم من خلال مناهج تدريبية أكاديمية تتيح لهم فرصا وظيفية في مجال التحكيم التجاري الدولي.

وأشارت إلى أن البرنامج يدمج الجانب الأكاديمي للدراسات القانونية مع الجانب العملي التطبيقي وتدريب الشباب على كيفية تحريك دعوى التحكيم وكيفية اشكالية هيئة المحكمين وصياغة دعوى بطلان التحكيم لافتة إلى أن البرنامج يسعى ايضا إلى اكساب المتدربين مهارة إبرام اتفاقيات التحكيم الدولي وتوضيح المبادئ الاساسية لقواعد التحكيم الدولية وتطبيقاتها.

وأكدت أهمية هذا النوع من البرامج التي تعزز وجود محكمين كويتيين تجاريين دوليين في مراكز التحكيم التجاري الدولي.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لافتة إلى ضرورة وجود مؤهل دراسي لدى المتقدمين لا يقل عن بكالوريوس مع اجادتهم اللغة الانجليزية.