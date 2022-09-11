بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 3ر20 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7575 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر207 مليون سهم عبر 7077 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 4ر88 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر22 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5780 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 8ر170 مليون سهم عبر 3864 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار (نحو 8ر34 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 2ر8440 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 8ر36 مليون سهم عبر 3213 صفقة بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 6ر53 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر54 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6042 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 9ر154 مليون سهم عبر 2877 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 5ر31 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (فجيرة أ) و(التخصيص) و(الإنماء) و(عمار) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا فنادق) و(صناعات) و(أجيليتي) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (منشآت) و(الأنظمة) و(أركان) و(كفيك) من الأكثر انخفاضا.