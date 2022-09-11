وزير شؤون الديوان الأميري ينقل تعازي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء لسفارة المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث

قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ظهر اليوم بزيارة إلى سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت وذلك بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة مستذكرا مسيرة جلالتها الرائدة والتي اكسبتها تقدير المجتمع الدولي وحرص جلالتها على تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة التي جمعت دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

المصدر كونا