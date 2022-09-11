نعش الملكة إليزابيث يغادر قصر بالمورال في اسكتنلدا

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد قصر بالمورال المقرّ الملكي الصيفي في اسكتنلدا، حيث توفيت الخميس عن 96 عامًا، في اتجاه إدنبره.

وعبر الموكب الجنائزي المؤلف من سبع سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي والذي وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال بعيد الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي على أن يصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقرّ الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا، ويقع في إدنبره، نحو الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.

وسيُنقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.