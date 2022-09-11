أسعار الذهب ترتفع إلى 1718 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب ارتفعت خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 1718 دولارا للأونصة مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي وأجواء عدم اليقين التي فرضها إغلاق خط أنابيب الغاز الروسية المتوجه إلى أوروبا.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية الصادر اليوم الأحد أن أسعار الذهب اتجهت نحو 1721 دولارا للأونصة خلال تداولات يوم الجمعة الماضي لكن لم تثبت عند هذا المستوى بعد تكرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) جيروم باول الالتزام برفع أسعار الفائدة حتى تنخفض نسب التضخم.

وتوقع رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده خلال الشهر الحالي مشيرا إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تاريخية لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “والتي لم تحدث منذ 23 عاما”.

وأوضح أن أسعار الذهب في خضم كل هذه المؤشرات الاقتصادية لا تزال في أدنى مستوياتها مقارنة بأسعار عام 2020 إذ أدت إجراءات رفع الفائدة إلى تراجع الطلب على الذهب.

وذكر أن العقود الاجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) ارتفعت بنهاية يوم الجمعة الماضي بنسبة 5ر0 في المئة ما يعادل 4ر8 دولار لتصل إلى 1728 دولارا للأونصة بعد أن وصلت إلى 1740 دولارا في وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي.

وأفاد بأن عقود الفضة الاجلة ارتفعت 18 دولارا للأونصة بعد تراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنسبة 7ر0 بالمئة مضيفا أن الاتفاق الروسي الصيني بشأن دفع ثمن الغاز باستخدام العملات المحلية (اليوان والروبل) كان له تأثير على قوة الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب في السوق العالمية.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18ر17 دينار أما عيار 22 فبلغ 75ر15 دينار في حين بلغ سعر الفضة 232 دينارا للكيلو غرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.