سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى الأمير ويليام بمناسبة تسميته أميرا لويلز

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص التهنئة بمناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية متمنيا سموه حفظه الله لسموه كل التوفيق والسداد في أداء واجبات ومهام منصبه الرفيع.

مشيدا سموه رعاه الله برسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين ومعبرا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

متمنيا سموه حفظه الله له وافر الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ضمنها سموه رعاه الله خالص التهاني بمناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في تحقيق المتطلبات الهامة لمنصبه الرفيع.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.