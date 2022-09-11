الجمارك: ضبط مايقارب 49 قطعة من مادة الحشيش المخدره في مطار T5

كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بأن رجال الجمارك في مطار (الجزيره) T5 استطاعو ضبط مايقارب 49 قطعة من المواد المخدره ويقدر وزنها نحو ربع كيلو وهي عباره عن مادة الحشيش المخدره بصحبة راكب من الجنسية الآسيوية حاول اخفائها في قطعة قماش بحقيبة الظهر

وفي الختام وجه الفهد شكره وتقديره لمراقب مطار (الجزيره) T5 ولجميع رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركيه ، وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركية والتدقيق بالاجراءات اثمرت عن ضبط عدد من المهربين خلال 24 ساعه الماضيه