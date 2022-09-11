البلدية: رفع 27 عربة متنقلة و16 دراجة نارية بمحافظة الأحمدي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولات ميدانية بجميع مناطق المحافظة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرا إلى أن الجولات قد اسفرت عن رفع 27 عربه متنقلة و 16 دراجة نارية وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن رفع 4 مولدات كهربائية ووضع 6 ملصقات إنذار على عربات متنقلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.