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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

11 سبتمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاحد استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.

وقالت الصحة في بيان صحفي “استشهد الشاب حمد أبو جلدة 24 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين”.

وأصيب أبو جلدة بجروح خطرة في السادس من الشهر الجاري في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال هدمها منزل عائلة الشهيد رعد حازم الذي كان قد نفذ عملية في (تل ابيب) في ابريل الماضي واسفرت عن قتل ثلاثة إسرائيليين واصابة اخرين بجروح.

وأشارت وزارة الصحة ان عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري يرتفع الى 146.

المصدر
كونا
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11 سبتمبر، 2022
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