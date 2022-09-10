الدوري الإسباني: برشلونة ينهي عقدة قادش وأتلتيكو يكتسح سيلتا فيجو برباعية

قفز برشلونة مؤقتا لصدارة الليجا بفوزه المستحق على قادش في عقر داره برباعية دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب (رامون دي كارانزا) اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

دخل الفريق الكتالوني المباراة وسط تغييرات عديدة على مستوى التشكيل الأساسي، حيث قرر تشافي هرنانديز منح الفرصة لبعض الأسماء التي لا تشارك بصفة أساسية أمثال المخضرم جيرارد بيكيه والهولندي ممفيس ديباي، والجناح الشاب فيران توريس، بالإضافة لظهور أول للصفقة الجديدة إيكتور بييرين.

بينما في المقابل أراح بعض العناصر الأساسية أمثال النجمين الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بالإبقاء عليهما إلى جانبه على مقاعد البدلاء، لاسيما وأن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبه يوم الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونخ الألماني في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال على ملعب (أليانز أرينا).

وإزاء هذه الظروف، لم يظهر الفريق الكتالوني بالصورة المطلوبة في الـ45 دقيقة الأولى، ورغم هذا كان بإمكانه هز الشباك في الدقيقة 10، ولكن ارتطمت تسديدة البرازيلي رافينيا بالقائم الأيسر.

ومع بداية النصف الثاني، نجح البرسا في فك شفرة شباك الأندلسيين عن طريق النجم الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة 55، بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما، داخل الشباك.

بعدها أجرى تشافي عدد من التغييرات بإقحام ليفاندوفسكي وديمبيلي، بالإضافة إلى بيدري.

وفي الدقيقة 65 وضع ‘ليفا’ بصمته بإضافة هدف “تأمين” النقاط الثلاث، مستغلا حالة الارتباك داخل منطقة جزاء قادش، ليضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه، ورافعا رصيده إلى 6 أهداف يتربع بها على صدارة الهدافين منفردا.

وقبل دقائق من نهاية المباراة، قرر الحكم إيقاف اللقاء، والذي استمر لأكثر من 10 دقائق بسبب وجود حالة صحية طارئة لأحد الجماهير في المدرجات، قبل أن يطلب في النهاية من اللاعبين الدخول لغرف الملابس.

وبعد نحو نصف ساعة من التوقف، استؤننف اللقاء، لينجح الضيوف مباشرة في إنهاء الأمور تماما بالهدف الثالث بتوقيع أنسو فاتي بعد هدية من ليفاندوفسكي.

ثم بعدها مباشرة أضاف ديمبيلي الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة سكنت الشباك.

وضرب البلاوجرانا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه وضع حدا لمسلسل صمود قادش أمامه في الليجا منذ عودته في موسم (2020-21)، حيث حقق تعادلين، وانتصارين، آخرهما الموسم الماضي في الدور الثاني بهدف وسط أنصار (الكامب نو).

كما أن الفريق واصل عزف نغمة الانتصارات للجولة الرابعة على التوالي، بعد صدمة التعادل السلبي في بداية الموسم أمام رايو فاييكانو، ليرتقي للصدارة مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، في انتظار أي مفاجأة قد تعيق غريمه التقليدي ريال مدريد (12 نقطة) الذي سيستضيف مايوركا الأحد على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وسيمنح الفوز دفعة معنوية لبرشلونة الذي يستعد لخوض مواجهة “ثأرية” أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء على ملعب (أليانز أرينا) في دوري الأبطال.

في المقابل، واصل قادش سلسلة هزائمه منذ بداية الموسم (الرابعة على التوالي)، ليبقع الفريق في ذيل الترتيب بدون أي نقاط.

أتلتيكو يستعيد توازنه

وعاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات في الليجا بعد أن أكرم ضيافة سيلتا فيجو بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب (الميتروبوليتانو) اليوم السبت.

اكتفى “الروخيبلانكوس” بالهدف المبكر الذي سجله النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة السادسة، ليدخلوا به للاستراحة بهذه الأفضلية.

وفي الشوط الثاني، أراد أتلتيكو أن ينهي الأمور سريعا وهو ما تحقق بهدف آخر حملة النكهة الأرجنتينية أيضا بفضل رودريجو دي باول في الدقيقة 50.

استمرت هيمنة أصحاب الأرض على مجريات الأمور، وهو ما أسفر عن هدف “إنهاء” المباراة تماما وهذه المرة سجله البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 66.

بعدها بست دقائق سجل جابرييل فيجا هدف “حفظ” ماء الوجه للضيوف القادمين من جاليثيا.

ثم في الدقيقة 83، وضعت النيران الصديقة بصمتها واختتمت الرباعية المدريدية بمساعدة أوناي نونييز بالخطأ في مرماه.

وبالنتيجة الكبيرة هذه، يستعيد الأتلتي توازنه في البطولة بعد تعادله في الجولة الماضية بهدف أمام ريال سوسييداد، ليضيف الفوز الثالث له في الموسم مقابل خسارة وتعادل، ويرفع رصيده على النقطة العاشرة يرتقي بها للمركز الرابع مؤقتا.

أما سيلتا فتوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية في الجولتين الماضيتين بانتصارين متتاليين، ليتكبد خسارته الثانية هذا الموسم، وبالتخصص أمام فريق مدريد آخر وبنفس النتيجة (4-1)، ويظل رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ11 مؤقتا.

رايو فاييكانو يعود إلى درب الانتصارات

وفاز رايو فاييكانو على ضيفه فالنسيا بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني “لا ليجا” في المباراة التي احتضنها ملعب تيريسا ريبيرو.

تقدم أصحاب الأرض مبكرًا (ق5) عن طريق اللاعب إيساك بالاثون، ثم تضاعفت النتيجة عبر النيران الصديقة (ق52) حين سجل نيكولاس جونثالث إجليسياس هدفا في مرماه.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لفريق “الخفافيش” (ق90) بواسطة مختار دياخابي.

ويعود رايو بهذه الطريقة إلى درب الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين من أوساسونا ومايوركا ويرتفع رصيده إللى سبع نقاط في منتصف الجدول.

بالنسبة إلى فالنسيا، ففشل في تحقيق فوزه الثاني تواليا والثالث في المسابقة ومني بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

إشبيلية يتنفس الصعداء

وتذوق إشبيلية طعم الانتصار الأول له هذا الموسم في الليجا بفوزه الصعب خارج قواعده على إسبانيول (2-3) اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب (كورنيلا إل برات)، لم يمنح كبير إقليم الأندلس أي فرصة لأصحاب الأرض للدخول في أجواء المباراة التي أنهاها لاعبوه “إكلينيكيا” في أول 45 دقيقة بثلاثة أهداف حملت توقيع النجم الأرجنتيني إريك لاميلا، مبكرا في الدقيقة الأولى، ثم المدافع الشاب خوسيه أنخيل كارمونا، ثنائية في الدقيقتين 26 و45.

بينما سجل خوسيه لويس سانمارتين ‘خوسيلو’ هدف إحياء الأمل لإسبانيول في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط.

لم ييأس لاعبو إسبانيول ونجحوا في إشعال المباراة بهدف ثان سجله مهاجم برشلونة السابق الدنماركي مارتين برايثوايت في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 84، اوداد موقف إشبيلية تعقيدا في المباراة بعد طرد لاميلا ببطاقتين صفراوين، إلا أن الأمور مرت بسلام على رجال المدرب جولين لوبيتيجي الذين حصدوا أول 3 نقاط كاملة في الموسم.

وبانتصاره هذا يرفع إشبيلية رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل و3 هزائم، ليأتي في المرتبة الـ16.

بينما لم يستفد إسبانيول من الدفعة المعنوية بأول انتصار له في الموسم في الجولة الماضية بهدف في ملعب أثلتيك بلباو، ليذوق خسارته الثالثة في الموسم ويظل رصيده عند 4 نقاط أيضا في المركز الـ15.