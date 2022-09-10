الدوري الألماني: تعادل ثالث تواليًا لبايرن وبداية مثالية لروزه مع لايبزيغ

سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري الالماني لكرة القدم بخروجه بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه شتوتغارت خلال المرحلة السادسة السبت، فيما حقق المدرب ماركو روزه بداية مثالية في مباراته الاولى مع لايبزيغ وذلك بفوزه 3-صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الذي أقاله منذ بضعة أشهر.

وفشل بايرن في انتزاع الصدارة منفردًا ولو مؤقتًا رافعًا رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع فرايبورغ الذي يخوض مباراته الاحد.

وسجل الفرنسي ماتيس تيل الهدف الاول (36) ليصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يشارك أساسيًا ويسجل هدفًا في البوندسليغا (17 عامًا و136 يومًا).

وعادل كريس فوهريخ (57) للضيوف، قبل أن يعيد الشاب المتألق جمال موسيالا التقدم لبايرن (60). إلا أن الغيني سيرهو غيراسي سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء (90+2).

“ننظر الى المرآة”

قال توماس مولر صانع ألعاب البافاري “اليوم أنا غاضب من أنفسنا لأول مرة هذا الموسم (…) علينا أن ننظر الى أنفسنا في المرآة”.

ودخل بطل ألمانيا في السنوات العشر الاخيرة الى مباراته في أعقاب فوز مهم خارج معقله على إنتر الايطالي 2-صفر في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

ويستعد لاستقبال نجمه وهدافه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يحل عليه مع فريقه برشلونة الاسباني في الجولة الثانية من البطولة القارية على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء.

بعد بداية موسم نارية شهدت تسجيله 15 هدفًا في ثلاثة انتصارات، سقط بايرن في فخ التعادل 1-1 في آخر مباراتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين.

وأراح المدرب يوليان ناغلسمان عدة لاعبين تمهيدًا لاستقبال برشلونة، أمثال ساديو مانيه ولوروا سانيه والفرنسي بنجمان بافار، علمًا ان السنغالي والالماني دخلا في الشوط الثاني.

كما يغيب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات الجمعة. ومن المحتمل أن يغيب أيضًا عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في النافذة الدولية المرتقبة.

وتحسّر ناغلسمان بعد المباراة “في الشوط الثاني أتيحت لنا ثلاث فرص كبيرة لتسجيل هدف ثالث ما كان سيحسم المواجهة”.

وافتتخ بايرن التسجيل عندما توغل الظهير الايسر الكندي ألفونسو ديفيس الى داخل المنطقة ومرر كرة الى منتصفها نحو تيل سددها بيسراه زاحفة في منتصف المرمى (36).

في الشوط الثاني ألغي هدف لغيراسي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” بسبب خطأ لصالح يوزوا كيميش في عملية بناء الهجمة (52).

لكن شتوتغارت لم يتأخر لمعادلة النتيجة بعد أن افتك اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس الكرة من ديفيس من مكان قريب وانطلق الى داخل المنطقة ومرر كرة الى فوهريخ سددها جميلة قوية في الشباك (57).

وسجل موسيالا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم بتسديدة جميلة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية الى يمين الحارس (60).

وكاد غيراسي أن يعادل النتيجة لولا ارتداد تسديدته من العارضة (74)، قبل أن يلغى هدف آخر له بداعي أيضًا خطأ لصالح كيميش في الهجمة (79).

لكنه نجح أخيرًا في مبتغاه وتحصل على خطأ من المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت داخل المنطقة فانبرى بنفسه وسددها عالية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مانويل نوير (90+2).

روزه يثأر من دورتموند

وثأر روزه من بوروسيا دورتموند الذي أقاله في أيار/مايو الفائت بعد أن قاد لايبزيغ الى فوز رائع 3-صفر ضد ضيفه في أول مباراة له مع النادي.

وعُيّن روزه الخميس مدربًا للفريق في صفقة تمتد حتى عام 2024 وذلك غداة إقالة الإيطالي-الالماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج، آخرها خسارة مدوية على أرضه أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4 الثلاثاء في مستهل دور المجموعات من دوري الأبطال.

قال روزه بعد الفوز “كان اليومان الاخيران مرهقين للغاية (…) إنها بداية جيدة ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل”.

وروزه ليس بغريب على مالكي فريقه الجديد بعد أن فاز بلقبين في الدوري النمسوي مع ريد بول سالزبورغ، النادي التوأم للايبزيغ، قبل الانتقال إلى الدوري الألماني في 2019 من بوابة بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل عليه الاسبوع المقبل.

وحقق لايبزيغ فوزه الثاني هذا الموسم مقابل خسارتين وتعادلين ليرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز العاشر، قبل أن يحل على ريال مدريد الاسباني الاربعاء في مباراة صعبة جدًا في دوري الابطال.

افتتح المجري ويلي أوربان التسجيل برأسية إثر ركنية نفذها مواطنه دومينيك شوبوشلاي (6).

وضاعف الاخير بنفسه تقدم فريقه بتسديدة رائعة صاروخية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (45).

واختتم المالي أمادو هايدارا التسجيل بهدف من داخل المنطقة بعد تمريرة من تيمو فيرنر (84).

تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في المباراة عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وبقي هوفنهايم مع فرق المقدمة (12 نقطة في المركز الثاني) بعودته الى الانتصارات من بوابة ضيفه ماينتس 4-1 بعد سقوطه في المرحلة الماضية امام دورتموند.

وحقق شالكه، بطل ألمانيا 7 مرات، أخيرًا فوزه الاول بتفوقه 3-1 على ضيفه بوخوم المتذيل الذي مني بالخسارة السادسة تواليًا، ليرفع رصيده الى ست نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز فولفسبورغ 1-صفر على مضيفه أينتراخت فرانكفورت وتعادل باير ليفركوزن 2-2 مع مضيفه هرتا برلين.