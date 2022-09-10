الكويت يفوز على العربي في مباراة مثيرة بدوري زين الممتاز لكرة القدم

الكويت يفوز على العربي في مباراة مثيرة بدوري زين الممتاز لكرة القدم

فاز نادي الكويت اليوم السبت على نظيره العربي بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة جرت على ملعب الأول في اختتام الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري زين.

وقاد لاعب نادي الكويت ياسين الخنيسي فريقه إلى هذا الفوز المهم بعد تسجيل “هاتريك” أسفر عن بلوغ المركز الثالث بست نقاط فيما بقي العربي على نقطتيه متراجعا إلى المركز التاسع قبل الأخير.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء كما بدأ بالتعادل السلبي رغم محاولات الفريقين للتسجيل إلا أنه مع انطلاقة الشوط الثاني تحول ليشكل قمة الجولة بخمسة أهداف وحالتي طرد.

وسجل لاعب الكويت ياسين الخنيسي الهدفين الأول في الدقيقة ال47 والثاني في الدقيقة ال53 عبر ركلة جزاء.

واستطاع العربي العودة إلى اللقاء بهدفين عبر السنوسي الهادي بركلة جزاء في الدقيقة ال68 وعلي فريدون في الدقيقة ال88 ثم عاد لاعب الكويت ياسين الخنيسي ليسجل ال”هاتريك” في الدقيقة ال94 عبر ركلة جزاء ليعلن فوز الكويت بالمباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب الكويت مهدي بن رحمة في الدقيقة ال60 ولاعب العربي طارق بوعبطة في الدقيقة ال85.

وشهدت نتائج الجولة فوز السالمية والفحيحيل والتضامن وكاظمة والكويت على الساحل والنصر والجهراء والقادسية والعربي.