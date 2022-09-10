الداخلية: حملة أمنية مفاجئة على ميدان حولي وخيطان

استمرارا للحملات الأمنية الشاملة التي تقوم بها وزارة الداخلية على كافة انحاء البلاد لفرض هيبة وسيادة القانون وملاحقة المخالفين والمطلوبين وخصوصا على منطقتي الجليب والمهبولة، قامت القطاعات الميدانية اليوم السبت الموافق 2020/9/10، بحملة أمنية مفاجئة على ميدان حولي وخيطان بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، وعدد من القيادات الأمنية المختصة.

وأغلق رجال الأمن المشاركين في الحملة مناطق ميدان حولي وخيطان وعمل نقاط تفتيش على المداخل والمخارج، وكذلك انتشار دوريات راجلة للتدقيق على هويات الاشخاص.

من الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مخالفي قانون الإقامة ومطلوبين جنائيا وعلى ذمة قضايا وبدون اثبات، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد الإدارة على استمرار تطويق منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة والحملات الأمنية والمرورية في جميع أنحاء البلاد، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، والمطلوبين على ذمة قضايا، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أوالتستر على أي مخالف لقانون الإقامة وحمل الأوراق الثبوتية تجنبا للمساءلة القانونية.