وزير الصحة يلتقي ممثلي البرامج التدريبية ” البورد ” في معهد الكويت للاختصاصات الطبية

عبر حوار موسع ، التقى وزير الصحة أ . د . خالد السعيد ممثلي البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية ، وتخلل اللقاء الذي شهد أجواء طرح العديد من النقاط فيما يخص تذليل الصعوبات التي قد تواجههم في المستشفيات أو المراكز التخصصية ، أو مراكز الرعاية الصحية الأولية ، ومجابهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي .

وإلى ذلك فقد أكد الوزير خلال اللقاء أن برامج التدريب من ركائز منظومة الرعاية الصحية ، و أن اللقاء جاء للاستماع بشكل دقيق لما تواجهونه من صعوبات من أرض الواقع ، والاستماع إلى الحلول المقترحة ، مؤكدا أن الوزارة لن تألوا جهدا في دراستها ، والعمل بكل ما يصب في الارتقاء بالخدمة الصحية والمصلحة العامة .

من اللقاء

وفيما شدد الوزير على أهمية وجود كفاءات وطنية في التخصصات الطبية الدقيقة ، بيد أنه أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتخصصات العامة ، إذ أن ذلك يعد مطلوبا وظيفيا وبصورة ملحوظة في أغلب دول العالم .

هذا وقد أكد وزير الصحة على توجه الوزارة لاعتماد معادلة الجزء الأول من البورد والزمالة مع الماجستير ، في إطار حرص الوزارة في المحافظة على الكفاءات الوطنية ، وتشجيعها ، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج .

كما نوه على أن الوزارة وفي إطار دعم مطالب وحقوق الأطباء منتسبي البرامج التدريبية ” البورد ” ، ونظرا للظروف الاستثنائية خلال أزمة كورونا ، في إطار الموافقة للمنتسبين في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات على عدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020 .