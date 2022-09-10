سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة الى الملك تشارلز الثالث بمناسبة إعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعتلاء جلالته العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة متمنيا سموه لجلالته كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين راجيا سموه لجلالته وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

المصدر كونا