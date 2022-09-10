سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى الملك تشارلز الثالث بمناسبة إعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص التهاني بمناسبة إعتلاء جلالته العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة متمنيا سموه حفظه الله لجلالته كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة وتعزيز المكانة المرموقة والدور الرائد على المستوى الدولي للمملكة المتحدة الصديقة والتي أرست دعائمه صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

كما عبر سموه رعاه الله عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين في إطار ما يجمعهما من تفاهم وتواصل وتعاون وحرص مشترك على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويخدم مصالحهما متمنيا سموه لجلالته وللأسرة المالكة بوافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.