“الهلال الاحمر الكويتي” تبدأ حملة جمع تبرعات لمتضرري الصومال والسودان وباكستان

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت حملة جمع تبرعات لمتضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف في الصومال والسودان وباكستان وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية والأجهزة التابعة لها في مجمع الافنيوز.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن إطلاق الحملة يأتي تضامنا مع الظروف الراهنة الصعبة التي يواجهها الأشقاء في الدول المذكورة واستجابة للحاجة الماسة لما ينقصهم من متطلبات الحياة الاساسية لاسيما في الشأن الدوائي والمأوى ومياه الشرب.

وأوضحت البرجس ان هذه الدول تعاني ازمة إنسانية حقيقة تضرر على اثرها ملايين الاشخاص في ظل النقص الشديد لمتطلبات الحياة هناك داعية الجميع الى المسارعة بالتبرع عبر الموقع الالكتروني للجمعية والاجهزة التابعة لها في مجمع الافنيوز.

واضافت أن الحملة تهدف الى رفع المعاناة عن “اشقائنا من متضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف وجاءت انعكاسا للدور الإنساني والريادي الذي تؤديه دولة الكويت على المستويين الشعبي والدولي”.

واكدت ان القيادة الرشيدة في الكويت سباقة دائما إلى فعل الخير داعية شركات ومؤسسات الدولة والافراد الى المسارعة في التبرع لتخفيف من آثار الأزمة في تلك الدول.