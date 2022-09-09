بايدن يعلن أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الديموقراطي لصحافيين “لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر”.

ولم يؤكد موعد الجنازة بعد، لكن يرجح أن تقام في 19 أيلول/سبتمبر في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.

وأشار بايدن إلى انه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة.

وأكد الرئيس الأميركي “لم اتصل به”.

وجاء كلام بايدن إلى الصحافيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار كولومبوس الدولي في أوهايو حيث ألقى خطابا.