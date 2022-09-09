هيئة البيئة: تصنيفات معايير جوده الهواء في الكويت لا اساس لها من الصحة على المستوى الوطني

بناء على ماتم تداوله في القنوات الاخباريه بإن الكويت الثامنة عالميا في تلوث الهواء والاولى عربيا ضمن المؤشر الامريكي لجودة الهواء اكد المهندس شريف الخياط مدير ادارة رصد جودة الهواء بان المختصين بالبيئة يعلمون بأن هذا المؤشر يعتمد على قياس تركيز الجسيمات العالقة (ذرات الغبار) فقط علما بأن جودة الهواء بالمدن تقاس من خلال رصد تراكيز الملوثات الغازية ومنها اكاسيد الكبريت واكاسيد الكربون واكاسيد النيتروجين والاوزون والجسيمات الدقيقة كما ان هذا المؤشر لا يأخذ الغبار الناشئ من الصحاري بعين الاعتبار ومن المعروف لدى الجميع بأن دولة الكويت تتأثر بالعواصف الرملية والغبارية على مدار العام ومعظم هذه العواصف تأتي من خارج حدود دولة الكويت.

وأضاف الخياط “الامر الاخر معايير جودة الهواء الامريكية تختلف عن معايير جودة الهواء بدولة الكويت ولكل دولة معاييرها الخاصة بناء على ظروفها الوطنية، لذلك هذه التصنيفات لا اساس لها من الصحة على المستوى الوطني”.

واخيرا اكد الخياط بأن الهيئة العامة للبيئة تمتلك منظومة لرصد ملوثات الهواء الجوي عددها 15 محطة موزعة على بعض المناطق السكنية بدولة الكويت وترصد جميع الملوثات الاساسية التي اوصت بقياسها منظمة الصحة العالمية ومن جملة الاجهزة في هذه المنظومة هي اجهزة قياس الجسيمات الدقيقة والتي تتعامل وترصد اي اجسام دقيقة في الهواء الجوي سواء ذرات الغبار او ذرات بخار الماء ذات الحجوم الدقيقة عند زيادة نسبة الرطوبه بالجو لأكثر من 90% وتعتبر ذرات بخار الماء من ضمن هذه الجسيمات لذلك قد يبدو مؤشر جودة الهواء في بعض المناطق باللون الاحمر بناء على نسبة الرطوبة بالجو لذلك ينصح المواطنين ممن يعانون من الامراض التنفسية عدم الخروج او ممارسة الانشطة بالهواء الطلق وبإمكان الجميع الاطلاع على مؤشر جودة الهواء في المنطاق السكنية من خلال الدخول على الرابط

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