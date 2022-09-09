وزير الدفاع يبعث ببرقية تعزية لنظيره البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى وزير الدفاع البريطاني بن والاس بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وأعرب الخالد في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوزير الدفاع وللشعب البريطاني الصديق بهذا المصاب الجلل، مشيدا بمواقف الملكة الراحلة تجاه الكويت ودعم قضاياها العادلة، مؤكدا ان المملكة المتحدة والعالم فقد برحيلها احدى أهم شخصياته العظام البارزين والمؤثرين على الصعيدين المحلي والدولي، بما قدمته من عطاءات وما تحملته من مسؤوليات خلال مسيرة حكمها الحافلة بالوفاء والتضحية.

كما عبر في ختام برقيته عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في العمل على استكمال مسيرة البناء والنهضة والازدهار للمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الكريم.