الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

9 سبتمبر، 2022
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة المالكة ولحكومة المملكة المتحدة وشعبها بوفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد حياة حافلة بالعطاء على مستوى بريطانيا والعالم.

واستذكر الحجرف في بيان اليوم الجمعة مساهمات الملكة إليزابيث الثانية ودورها في تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والشراكة الخليجية – البريطانية.

وأكد الحجرف أهمية العلاقات الخليجية – البريطانية المتميزة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومحوريتها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية والسلم متمنيا للمملكة المتحدة وشعبها وللملك تشارلز الثالث كل التوفيق وأطيب الأمنيات.

وكان قصر (باكنغهام) أعلن أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية بقصر (بالمورال) في إسكتلندا عن 96 عاما قضت منها 70 عاما على سدة العرش البريطاني ليخلفها مباشرة ابنها تشارلز الذي أصبح يحمل لقب الملك تشارلز الثالث.

المصدر
كونا
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9 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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