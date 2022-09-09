الهيئة العامة للصناعة: المشاركة في معرض الحلال الدولي تهدف إلى تشجيع الصادرات الكويتية إلى العالم

الهيئة العامة للصناعة: المشاركة في معرض الحلال الدولي تهدف إلى تشجيع الصادرات الكويتية إلى العالم

أكد مسؤول بالهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الجمعة أهمية المشاركة في معرض الحلال الدولي الماليزي (ميهاس) والمعارض الخارجية المتخصصة في مسعى لإبراز القطاع الصناعي الوطني الذي من شأنه تطوير الاقتصاد ودعم التنمية.

وقال مدير إدارة الترويج والفرص التصديرية بالهيئة حماد الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش معرض (ميهاس) إن المشاركة بالحدث تهدف إلى تشجيع الصادرات الصناعية الكويتية على مستوى الإقليم والعالم.

وأوضح أن المعرض المقام بماليزيا يتيح للجانب الكويتي فرص الاستفادة من تجارب الشركات المصنعة لمنتجات الحلال والاطلاع على دعم القطاع الصناعي في الدول المشاركة في المعرض والتي يتجاوز عددها 40 دولة.

وأفاد بأن الشركات والمصانع الكويتية السبع المشاركة في جناح دولة الكويت بالمعرض قامت بتسويق المنتجات الوطنية وأجرت العديد من المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مع بعض الشركات والمصانع الماليزية والدول المشاركة.

ومن جانبه قال القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في كوالالمبور مضحي الفضلي في تصريح مماثل ل(كونا) إن جناح الهيئة العامة للصناعة يعد من أكبر الأجنحة في معرض (ميهاس) بمساحة 234 مترا مربعا وتشارك فيه لأول مرة 7 شركات تعرض المنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن جناح دولة الكويت لاقى استحسان الزائرين للمعرض وكذلك المسؤولين من الحكومة الماليزية لاسيما من هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية التابعة لوزارة التجارة حيث أشادوا باستمرارية المشاركة الكويتية في هذا المعرض السنوي.

ولفت إلى أن معرض (ميهاس) هو حدث إقليمي وعالمي تستضيفه كوالالمبور منذ 18 عاما مضيفا أن ماليزيا تهتم كثيرا بصناعة الحلال حيث يوجد لديها 295 شركة متخصصة في منتجات الحلال بما في ذلك 42 شركة متعددة الجنسيات.

يذكر أن معرض (ميهاس) يقام خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري في نسخته ال18 بمشاركة 7 شركات كويتية في جناح الهيئة العامة للصناعة وهي شركة الألبان الكويتية-الدنماركية وشركة معامل الصيداوي ومجموعة أهلية للمواد الغذائية والاستهلاكية وشركة جنى للتمور وشركة معجزة للشفاء والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف ومصنع (أورجانيك هوني).