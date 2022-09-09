بريطانيا تعلن الحداد الوطني الى ما بعد جنازة الملكة اليزابيث الثانية

بريطانيا تعلن الحداد الوطني الى ما بعد جنازة الملكة اليزابيث الثانية

أعلن قصر (باكينغهام) البريطاني اليوم الجمعة حدادا وطنيا الى ما بعد جنازة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت امس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

واكد القصر الملكي في بيان انه سيتم في وقت لاحق إعلان تاريخ مراسم الدفن الرسمية مشيرا إلى ان افراد الاسرة المالكة سيواصلون الحداد اسبوعا بعد الجنازة.

وأوضح ان قداسا دينيا سيعقد مساء اليوم في كنيسة (سانت بولس) وسط لندن بينما يقوم جنود من الحرس الملكي بإطلاق 96 قذيفة وسط حديقة (هايد بارك) تخليدا للسنوات التي عاشتها الملكة الراحلة.

وعلى صعيد متصل اكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان اعضاء البرلمان بغرفتيه (العموم واللوردات) سيجتمعون عصر اليوم في جلسة استثنائية تحضرها رئيسة الوزراء ليزا تراس واعضاء حكومتها والذين سيشاركون ايضا في قداس (سانت بولس).

وأضافت ان اعضاء البرلمان بإمكانهم خلال الجلسة تجديد الولاء للملك تشارلز الثالث لكن الامر يظل اختياريا مشيرة الى ان الملك تشارلز الثالث سيعود في وقت لاحق اليوم الى لندن من اسكتلندا لمباشرة ترتيبات الجنازة مع مسؤولي القصر ورئاسة الوزراء.

من جهة اخرى اكدت تقارير اعلامية مختلفة انه تقرر الغاء العديد من الفعاليات والتظاهرات الرياضية ولاسيما سباقات الخيل ومباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم (تشامبيونشيب) التي كانت مقررة اليوم الجمعة.

وكان قصر (باكينغهام) اعلن امس الخميس وفاة الملكة اليزابيث الثانية بقصر (بالمورال) بإسكتلندا عن 96 عاما قضت منها 70 عاما على سدة العرش البريطاني ليخلفها مباشرة ابنها تشارلز الذي اصبح يحمل لقب الملك تشارلز الثالث.