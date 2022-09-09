فرنسا تمنح الشيخة انتصار الصباح وسام جوقة الشرف برتبة فارس

منحت فرنسا اليوم الجمعة الشيخة انتصار سالم العلي الصباح وسام جوقة الشرف برتبة فارس تقديرا لدعمها لضحايا الحروب وتكريما لما تقوم به من أعمال تخدم المجتمع.

وقلد عمدة مدينة (نيس) الفرنسية كريستيان استروسي الشيخة انتصار الوسام الذي يوصف بأنه أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة في العالم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأول لمنصة (الديوان العالمي) حول الأمن الأزرق والأخضر الذي يقام في مدينة (نيس) جنوبي فرنسا.

وقالت الشيخة انتصار وهي رئيسة (مؤسسة انتصار الخيرية) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوسام الذي تقلدته جاء تكريما في ضوء اهتمام السلطات الفرنسية بدورها الواضح في خدمة الشباب والتعليم في الكويت من خلال (مبادرة النوير) و(برنامج بريق).

وأضافت “يشرفني أن عملي الذي دام عقودا كرائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عمود في مجالات التعليم والتمكين الذاتي للمرأة والإيجابية وبناء السلام قد تم الاعتراف به اليوم وتقديره من قبل فرنسا”.

وتابعت “فخورة بأنني اليوم أستطيع أن أقدم مساهمة متواضعة في هذا التقليد الكويتي بإقامة روابط قوية مع العالم وفي هذه الحالة مع فرنسا العزيزة على قلبي بقيمها الراسخة كالحرية والمساواة والأخوة” مؤكدة ان هذا التكريم يمنحها الدافع القوي لمواصلة عملها في خدمة المجتمع.

يذكر ان هذا هو أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة في العالم ويتم تسليمه للمستحقين له نيابة عن الرئيس كمكافأة للشخصيات الأكثر استحقاقا في مختلف المجالات.

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الأول لمنصة (الديوان العالمي) حول الأمن الأزرق والأخضر أمس الخميس لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والبيئي في منطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط.

ويجمع المنتدى على مدى يومين في مدينة (نيس) جنوبي فرنسا أكثر من 150 من رجال الأعمال والخبراء وصناع القرار الأوروبيين والعرب من ضمنهم الأمير ألبيرت الثاني أمير موناكو ورئيسة (مؤسسة انتصار الخيرية) ورئيسة المجلس الاستشاري (للديوان العالمي) الشيخة انتصار سالم العلي الصباح لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف إقامة تحالف استراتيجي أقوى لدعم العلاقات التجارية.