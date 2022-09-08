وزارة الصحة

الصحة تضبط مخالفات في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير

8 سبتمبر، 2022
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تواصلا للجهود الرقابية على مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية الأهلية تمكنـت إدارة تفتيش الأدوية التابعة لوزارة الصحة من ضبط 4 مخالفات جسيمة في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات شـملـت مزاولة العيادة نشـاط طبي في اختصاص الجلدية والتجميل ، من دون وجود طبيب مرخص لـه لمزاولة المهنة ، إذ تم ضبط عاملة منزلية من جنسية آسيوية هارية من كفيلها ، تقوم بمزاولة مهنة الطب وتستخدم أجهزة طبيهة على المرضى.

كما شملت أيضا المخالفات وجود أدوية ومستحضرات تجميل في العيادة ، من دون الحصول على موافقـة حيازة صادرة من الـوزارة ، كما أن بعضها مجهول المصدر ، ولم يتم شراؤه عبر الوكيل المحلي.

وأوضحت الإدارة بأنه في إطار التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات الأخرى المعنية في الدولة ، فقد تم الاستعانة بإدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة ، والهيئة العامة للقوى العاملة ، وذلك أثناء القيام بإجراءات التفتيش ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المصدر
وزارة الصحة
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8 سبتمبر، 2022
0 30 دقيقة واحدة

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