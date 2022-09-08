الصحة تضبط مخالفات في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير

الصحة تضبط مخالفات في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير

تواصلا للجهود الرقابية على مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية الأهلية تمكنـت إدارة تفتيش الأدوية التابعة لوزارة الصحة من ضبط 4 مخالفات جسيمة في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات شـملـت مزاولة العيادة نشـاط طبي في اختصاص الجلدية والتجميل ، من دون وجود طبيب مرخص لـه لمزاولة المهنة ، إذ تم ضبط عاملة منزلية من جنسية آسيوية هارية من كفيلها ، تقوم بمزاولة مهنة الطب وتستخدم أجهزة طبيهة على المرضى.

كما شملت أيضا المخالفات وجود أدوية ومستحضرات تجميل في العيادة ، من دون الحصول على موافقـة حيازة صادرة من الـوزارة ، كما أن بعضها مجهول المصدر ، ولم يتم شراؤه عبر الوكيل المحلي.

وأوضحت الإدارة بأنه في إطار التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات الأخرى المعنية في الدولة ، فقد تم الاستعانة بإدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة ، والهيئة العامة للقوى العاملة ، وذلك أثناء القيام بإجراءات التفتيش ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.