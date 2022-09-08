الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

“التطبيقي” تعلن قبول 16179 طالب وطالبة

8 سبتمبر، 2022
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اعتمدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس نتائج القبول للطلبة المتقدمين لكليات ومعاهد الهيئة والبالغ عددهم 16179 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2022-2023.

وقال عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتور مشعل المنصوري إن المدير العام للهيئة بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري اعتمد قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالإضافة لباقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

وأضاف المنصوري أنه تم القبول بناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة مشيرا إلى أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين إلى جانب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال موقع الهيئة على الانترنت: (http:\www.paaet.edu.kw).

وبين أن الطلبة المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

وأضاف أن اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية التمريض في برنامج (دبلوم تمريض) و(بكالوريوس تمريض) و(بكالوريوس تمريض مدرسي) الذي سيعقد يومي 19 و20 سبتمبر الحالي أما كلية العلوم الصحية تخصص (طوارئ طبية) و(فني تخدير) يومي 20 و 21 سبتمبر الحالي وذلك للمقبولين في الفصل الأول فقط.

وأشار المنصوري إلى أنه سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في كلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية في صباح يوم 20 سبتمبر الحالي عبر منصة برنامج تيمز (عن بعد).

وذكر أن كلية الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية صباح يوم 21 سبتمبر الحالي عبر منصة تيمز (عن بعد) بينما كلية التمريض فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية حضوريا في الكلية يوم 21 سبتمبر وذلك للمقبولين في الفصل الأول والثاني.

أسماء الطلاب والطالبات المقبولين

أسماء الطلاب والطالبات المقبولينتنزيل

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8 سبتمبر، 2022
0 83 دقيقة واحدة

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