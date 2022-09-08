ملك البحرين يستقبل وزيري الخارجية والمالية الكويتيين

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في قصر الصافرية بالمنامة اليوم الخميس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحكومة وشعب دولة الكويت وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها بالمزيد من الرفعة والنماء.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والرخاء.