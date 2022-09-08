الإتحاد الأوروبي

المركزي الأوروبي يعلن رفعا غير مسبوق للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

8 سبتمبر، 2022
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أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.

وقال البنك في بيان “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم”.

المصدر
رويترز
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8 سبتمبر، 2022
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