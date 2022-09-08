وزير الصحة يلتقي وفد جمعية التمريض الكويتية ويناقش التحديات التي تواجه العاملين في المهنة والحلول المقترحة لتذليلها

في إطار التواصل المستمر مع الكوادر الصحية بهدف تعزيز سبل الارتقاء بالخدمات الطبية ، والاستماع إلى ما يواجههم من تحديات ومقترحاتهم بشأن تذليلها ، التقى وزير الصحة أ . د . الدكتور خالد السعيد وفد جمعية التمريض الكويتية.

تخلل اللقاء طرح عدد من القضايا التي تلامس احتياجات الهيئة التمريضية ، ومن بين أبرزها العمل والتعاون المشترك لخلق بيئة محفزة للالتحاق بالمهنة ، وإيجاد حوافز تشجيعية من أجل جذب العنصر الوطني ، ورفع جودة الخدمات التمريضية ، وتنظيم الاستكمال الدراسي ، وفتح برنامج الدراسات العليا في علوم التمريض ، لإعداد وتأهيل كوادر تمريضية وطنية ، وتنظيم اليات رفع المستوى الوظيفي ، ودراسة البدلات المستحقة.

إلى ذلك وفي إطار مساعي وزارة الصحة لتعزيز جاذبية التمريض لدى العنصر الوطني ، فقد شهد اللقاء تأكيد الوزير على أن الوزارة تعكف على دراسة ضم برنامج التمريض إلى برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية ، بهدف تنظيم نظام الترقية ، والابتعاث لاستكمال الدراسة في الخارج ، فضلا عن دعم البحث العلمي في مجال علوم التمريض والعلوم الصحية ، وإيجاد رؤية لبرنامج التطوير والتعليم المستمر التمريضي ، بهدف الارتقاء بالممارسات المهنية.

كما شهد اللقاء التأكيد على الدور الحيوي لمهنة التمريض في تقديم مستوى عال من الرعاية الصحية الشاملة ، وأهمية التعاون والعمل على توطين المهنة من خلال تشجيع الطلاب والطالبات على الانخراط في المهنة ، وخلق بيئة محفزة على ذلك ، مثمنا الدور الإنساني والمهني الحيوي الذي يقوم به منتسبي الهيئة التمريضية ، جنبا إلى جنب مع زملائهم في المنظومة الصحية.