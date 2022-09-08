الهيئة العامة للشباب

هيئة الشباب تدعو الراغبين بالتطوع في تنظيم الانتخابات إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني

8 سبتمبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فرصة تطوعية للشباب في تنظيم انتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها 29 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك لتسخير الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع وتعزيز العطاء لديهم.

ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس الشباب الراغبين بالتطوع من الجنسين من عمر بين 18 و34 عاما إلى التسجيل عن طريق بوابة (أيادينا) في الموقع الإلكتروني للهيئة www.youth.gov.kw مبينة أن يوم الخميس المقبل 15 الجاري آخر يوم للتسجيل.

المصدر
كونا
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8 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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