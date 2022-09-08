بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7555 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر285 مليون سهم عبر 9782 صفقة نقدية بقيمة 3ر47 مليون دينار (نحو 3ر143 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 96ر0 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5757 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 9ر221 مليون سهم عبر 3967 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو 5ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر26 نقطة ليبلغ مستوى 52ر8420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 64 مليون سهم عبر 5815 صفقة بقيمة 8ر34 مليون دينار (نحو 4ر105 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5987 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 5ر210 مليون سهم عبر 3026 صفقات نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 14ر35 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (النخيل) و(مدار) و(السورية) و(تنيظف) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا فنادق) و(خليج ب) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (المساكن) و(حيات كوم) و(وثاق) و(دبي الأولى) من الأكثر انخفاضا.