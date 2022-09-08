الأرصاد الجوية: الطقس حار ورطب نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا مع فرصة لأمطار خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا ورطبا نهارا خصوصا على المناطق الساحلية وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع فرصة لأمطار خفيفة وتكون الضباب ليلا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تذبذب المنخفض الهند الموسمي لايزال مستمرا ويمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة خصوصا على المناطق الساحلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية مع نهاية نهار بعد غد السبت وتظهر بعض السحب المتفرقة وفرصة لأمطار خفيفة مع فرص لتكون الضباب ليلا.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لرذاذ خفيف ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.