من المساعدات للسودان

الهلال الأحمر الكويتي: إقلاع طائرة إغاثة عاجلة محملة ب 40 طنا من المساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان

8 سبتمبر، 2022
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة ب 40 طنا من المواد الغذائية والصحية لإيصالها للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات الإغاثية تعتبر استكمالا لدور دولة الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم موضحا أنه تم التنيسق مع سفارة دولة الكويت لدى الخرطوم والهلال الأحمر السوداني لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل.

وأضاف الزيد أن السيول التي تعرض لها عدد من الولايات السودانية تسببت بنزوح قاطنيها وبأضرار فادحة للممتلكات والمباني مبينا أن الوضع الحالي للسودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات والهيئات الإنسانية.

وثمن دور كل من وزارتي الدفاع الخارجية لإتمام وتسهيل هذه البادرة الإنسانية داعيا كل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تقديم المساعدات العاجلة للسودان لمواجهة الآثار المترتبة على الفيضانات والسيول.

المصدر
كونا
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8 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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