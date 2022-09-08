وزارة الداخلية

الداخلية: اللواء الصايغ يجتمع مع ممثلي شركات عربات الآيس كريم المتنقلة لمناقشة المشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها

8 سبتمبر، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على حماية قائدي العربات المتنقلة ” الآيس كريم ” ومستخدمي المركبات على الطرق ، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعاً مع ممثلي شركات ( كي دي دي – كي دي كاو -بترا ) وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالرحمن الفارس مدير إدارة تفتيش العاصمة ، وعلي الكندري مدير إدارة تفتيش حولي ، وإدارة الفحص الفني ، والقسم الفني التابع للإدارة العامة للمرور ، وذلك لمناقشة الملاحظات والسلبيات التي تم تسجيلها خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور على أصحاب العربات المتنقلة لبيع الآيس كريم .

وفي بداية الاجتماع ، رحب اللواء الصايغ بممثلي الشركات ، وتم عرض الصور والفيديوهات للمخالفات التي ترتكب من قائدي هذه العربات والتي تعرضهم وقائدي المركبات للخطر على الطريق العام ، وتم مناقشة الحلول المناسبة لرفع مستوى هذه الخدمة وتطويرها ووضع الاشتراطات اللازمة لحماية قائدي العربات ومستخدمي المركبات على الطرق حيث تم الاتفاق على ما يلي :

  1. الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية ( بلدية الكويت – الهيئة للغذاء والتغذية – الإدارة العامة للمرور ) وغيرها من الجهات لعربات الآيس كريم وأماكن توزيعها والتي بلغت نحو 1000 عربة في جميع أنحاء البلاد .
  2. تقوم هذه الشركات بإعداد تصور جديد للعربات ومتطور يتناسب مع اشتراطات السلامة ومتوافق مع قانون المرور ولائحته التنفيذية واشتراطات حماية الأغذية من الجهات المعنية .
  3. منع استخدام الدراجات النارية لعربات الآيس كريم المتنقلة إلا في حالة الترخيص لصاحب الدراجة النارية لبيع الآيس كريم ، بحيث يتم وضع الرخصة ولوحة رقم الدراجة في مكان واضح مع إرتداء الزي المناسب .
  4. عرض هذه المقترحات على الإدارة العامة للمرور لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجههم لرفع مستوى هذه الخدمة .
  5. إعطاء مهلة حتى تاريخ 21-9-2022 للبدء بالاشتراطات والإجراءات الواجب تنفيذها على قائدي هذه العربات .

وفي نهاية الاجتماع ، تقدم ممثلي الشركات بالشكر والتقدير لقطاع المرور والعمليات على الدعم والتعاون البناء الهادف للحفاظ على قائدي هذه العربات من كل مكروه .

المصدر
وزارة الداخلية
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8 سبتمبر، 2022
0 41 دقيقة واحدة

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