الداخلية: اللواء الصايغ يجتمع مع ممثلي شركات عربات الآيس كريم المتنقلة لمناقشة المشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على حماية قائدي العربات المتنقلة ” الآيس كريم ” ومستخدمي المركبات على الطرق ، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعاً مع ممثلي شركات ( كي دي دي – كي دي كاو -بترا ) وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالرحمن الفارس مدير إدارة تفتيش العاصمة ، وعلي الكندري مدير إدارة تفتيش حولي ، وإدارة الفحص الفني ، والقسم الفني التابع للإدارة العامة للمرور ، وذلك لمناقشة الملاحظات والسلبيات التي تم تسجيلها خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور على أصحاب العربات المتنقلة لبيع الآيس كريم .

وفي بداية الاجتماع ، رحب اللواء الصايغ بممثلي الشركات ، وتم عرض الصور والفيديوهات للمخالفات التي ترتكب من قائدي هذه العربات والتي تعرضهم وقائدي المركبات للخطر على الطريق العام ، وتم مناقشة الحلول المناسبة لرفع مستوى هذه الخدمة وتطويرها ووضع الاشتراطات اللازمة لحماية قائدي العربات ومستخدمي المركبات على الطرق حيث تم الاتفاق على ما يلي :

الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية ( بلدية الكويت – الهيئة للغذاء والتغذية – الإدارة العامة للمرور ) وغيرها من الجهات لعربات الآيس كريم وأماكن توزيعها والتي بلغت نحو 1000 عربة في جميع أنحاء البلاد . تقوم هذه الشركات بإعداد تصور جديد للعربات ومتطور يتناسب مع اشتراطات السلامة ومتوافق مع قانون المرور ولائحته التنفيذية واشتراطات حماية الأغذية من الجهات المعنية . منع استخدام الدراجات النارية لعربات الآيس كريم المتنقلة إلا في حالة الترخيص لصاحب الدراجة النارية لبيع الآيس كريم ، بحيث يتم وضع الرخصة ولوحة رقم الدراجة في مكان واضح مع إرتداء الزي المناسب . عرض هذه المقترحات على الإدارة العامة للمرور لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجههم لرفع مستوى هذه الخدمة . إعطاء مهلة حتى تاريخ 21-9-2022 للبدء بالاشتراطات والإجراءات الواجب تنفيذها على قائدي هذه العربات .

وفي نهاية الاجتماع ، تقدم ممثلي الشركات بالشكر والتقدير لقطاع المرور والعمليات على الدعم والتعاون البناء الهادف للحفاظ على قائدي هذه العربات من كل مكروه .