البلدية: توجيه 96 إنذار وبلوك لـ79 عقار مخالف وتحرير 59 مخالفة بمبارك الكبير

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام المهندس أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بقسم متابعة المخالفات الهندسية بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة بمنطقة صباح السالم الإستثمارية.

من حملة البلدية

وأشارت إلى الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها للكشف على السراديب المستغلة تجاريا بمنطقة صباح السالم الإستثمارية قد أسفرت عن تحرير 59 مخالفة وعمل بلوك لــ79 عقار مخالف إلى جانب توجيه 96 إنذار.

وأوضحت بأن الهدف من تكثيف الجولات التفتيشية التأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص.

وأكدت بأن عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة ستتواصل من قبل الفرق الرقابية، لافتة إلى عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات والغلق ووضع بلوك.