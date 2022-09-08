الأركان العامة للجيش الكويتي

الأركان: تمديد موعد الفحص الطبي لتسجيل الطلبة الضباط دفعة 49

8 سبتمبر، 2022
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش كلية علي الصباح العسكرية عن تمديد موعد الفحص الطبي لتسجيل الطلبة الضباط دفعة 49، بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الصباح.

وقالت الأركان أن على كل من تخلف عن الحضور لموعد الفحص الطبي مراجعة مقر تسجيل كلية علي الصباح العسكرية (لجنة الاستقبال والعلاقات العامة في مبنى متعدد الأغراض الكائن بمعسكرات المباركية) لإتخاذ الإجراءات اللازمة، من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 ولغاية 15 سبتمبر 2022 خلال الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً ولغاية 6:00 مساءً.

وأضافت الأركان أنه سيتم استدعاء من تخلف عن اختبارات القبول الأخرى عبر تطبيق هويتي والبريد الإلكتروني الشخصي.

المصدر
رئاسة الأركان
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8 سبتمبر، 2022
0 24 أقل من دقيقة

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