المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

أكد المجلس الوزاري الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان حيث ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

ودعا المجلس الوزاري الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اخيرا إلى عدد من دول المنطقة ولقاءه بقادة هذه الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

ودعا المجلس الى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة (تعز) وفتح المعابر الإنسانية فيها كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

كما دعا المجلس الوزاري طرفي (اتفاق الرياض) إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة مشيدا بإعلان السعودية حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت 35 مليار دولار مثنيا على جهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

ودان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.

وفي الملف الايراني أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران مؤكدا ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول بما في ذلك مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الإرهاب والطائفية.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية مشددا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

كما أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) داعيا إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.