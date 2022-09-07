“المشروعات السياحية” تعلن انتخاب محمد السقاف رئيسا لمجلس الإدارة وعالية الحميضي نائبا للرئيس

أعلنت شركة المشروعات السياحية اليوم الأربعاء انتخاب محمد السقاف رئيسا لمجلس ادارتها وانتخاب عالية الحميضي نائبا للرئيس وذلك خلال عقد أول اجتماع للمجلس الجديد.

وقالت الشركة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم تعيين محمد السقاف وحمود الفلاح وهيا بودي وأمل البراك واحمد الهملان وياسمين السالم وعالية الحميضي كممثلين للهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة.

وأوضح السقاف في البيان أن مجلس الإدارة الجديد والجهاز الإداري سيعملان بكل جهد لتحقيق رؤية القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة بمستقبلها وشامخة كعهدها مثمنا توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد.

وأضاف أن الشركة ستتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في مجال الترفيه والسياحة مبينا أنه حان الوقت للمضي قدما وبخطوات متسارعة لتكون الكويت في مصاف الدول الشقيقة المجاورة وتحقيق مفهوم الترفيه والسياحة وترجمة تطلعات المواطنين والمقيمين.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية تأسست عام 1976 كشركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وإدارة المرافق السياحية والترفيهية في البلاد.