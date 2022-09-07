الجيش الروسي

أمريكا تطالب روسيا بوقف عمليات “التصفية” في أوكرانيا

7 سبتمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الكرملين بالإشراف على ما يسمى بعمليات “التصفية” في أوكرانيا وتقديم قوائم بأسماء الأوكرانيين لإجبارهم على الانتقال إلى مناطق سيطرة روسيا، وطالبت موسكو بوقف هذه الممارسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين “الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن (أفرادا) من الإدارة الرئاسية الروسية يشرفون على عمليات التصفية وينسقونها. وندرك كذلك أن مسؤولي الإدارة الرئاسية الروسية يقدمون قوائم بالأوكرانيين الذين سيُستهدفون من أجل التصفية”.

وأضاف “نطالب روسيا بوقف عمليات التصفية على الفور”.

المصدر
رويترز
الوسوم
7 سبتمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الملكة إليزابيث تؤجل اجتماعا بناء على نصيحة الاطباء

7 سبتمبر، 2022

ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجوم إلكتروني

7 سبتمبر، 2022

بوتين: الحبوب الأوكرانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية

7 سبتمبر، 2022

بوتين: الغرب يقوض الاقتصاد العالمي والمستقبل في آسيا

7 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى