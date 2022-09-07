المضبوطات

جمارك الكويت: ضبط كمية من الحليب المدعوم من التموين قبل تهريبه الى خارج البلاد

7 سبتمبر، 2022
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انطلاقاً من تعليمات السيد المدير العام بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تم ضبط مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج البلاد بما يقارب (170) علبة حليب مدعوم وتاتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية السابقة ، وعليها تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة ادارة التموين لاتخاذها الاجراء اللازم فيها

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسة من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

المصدر
جمارك الكويت
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7 سبتمبر، 2022
0 122 أقل من دقيقة

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